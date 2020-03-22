2020-03-22T09:59:25+03:00
Общество

Блогер Илья Варламов нашел в Самаре «кронавирус»

Убранист выложил у себя в соцсети фото уродливой обрезки деревьев в Самаре
Ольга НОВИКОВА
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На такую "санитарную обрезку" жалуются по всей странеНа такую "санитарную обрезку" жалуются по всей странеФото: Иван МАРКОВ
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Самара вновь попала под прицел критики известного урбаниста и блогера Ильи Варламова. На своей страничке в соцсети он выложил фотографии уродливо обрезанных деревьев и написал, что «Самара поражена страшным кронавирусом!».

Блогер регулярно пишет о состоянии городской среды в регионах и ведет борьбу с «санитарной обрезкой» деревьев, которая оставляет от растений только уныло торчащие голые стволы. Кроме Самары под прицел его критики попал, например, Ярославль и другие города страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Блогер Илья Варламов нашел в Самаре «кронавирус»
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