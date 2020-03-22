2020-03-22T09:44:51+03:00
Происшествия

Покусились на бензопилу: в Самарской области по горячим следам задержали воришек-рецидивистов

Теперь им предстоит ответить за свои действия в суде
Ольга НОВИКОВА
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Ущерб составил более 10 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Самарской областиУщерб составил более 10 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самарской области полиция по горячим следам задержала двух воров-рецидивистов. 29-летний мужчина и 33-летняя женщина, оба ранее судимые, воспользовались отсутствием хозяев дома на ул.Космонавтов в селе Приволжье и проникли внутрь. Воришки забрали у хозяев самое ценное – два сотовых телефона и бензопилу. Однако далеко уйти с похищенным добром им не удалось. За несколько часов местная полиция прошлась по дворам, допросила очевидцев, нашла и задержала нарушителей. Там же у них обнаружили и изъяли украденные вещи. Злоумышленники во всем признались и сказали, что хотели их продать.

- Ущерб потерпевшему составил свыше 10 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - Возбуждено уголовное дело, женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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