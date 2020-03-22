Не гречкой единой: в Самарской области армейские повара показали, на что способна полевая кухня

22 Март 2020 2020-03-22T12:41:30+03:00

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В Самарской области завершился второй этап конкурса Армейских международных игр–2020 «Полевая кухня». Повара подразделений, дислоцирующихся в Центральном военном округе, показали все свое кулинарное мастерство.

Во время кулинарных состязаний военные выпекали хлеб и готовили другие блюда, используя исключительно полевые кухни КП-130 и передвижные печи ПП-40.

Кроме того, военные повара продемонстрировали свои навыки стрельбы из автомата АК-74 и пистолета ПМ. В результате первое место заняли ребята из миротворческого соединения. Теперь они представят 2-ю общевойсковую армию ЦВО на окружных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU