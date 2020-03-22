2020-03-22T10:48:37+03:00
Общество

Самарская ракета «Союз» успешно стартовала с Байконура с 34 спутниками OneWeb

Теперь количество таких спутников на низкой околоземной орбите выросло до 74
Ольга НОВИКОВА
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Старт ракеты прошел успешноСтарт ракеты прошел успешно
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Самарская ракета «Союз» успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb. Сообщение об удачном запуске ракеты с космодрома Байконур 21 марта 2020 года опубликовал в соцсетях Роскосмос.

- Запуск проведен по контракту с Arianespace, - пояснили в Роскосмосе. - Запуск стал третьим по счету и позволил довести количество спутников OneWeb на низкой околоземной орбите до 74.

Напомним, всего к 2026 году число спутников OneWeb собираются довести до двух тысяч, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру.

Запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур 21 марта. #Видео: успешный запуск спутников OneWeb по контракту @glavkosmosJSC и @Arianespace состоялся с космодрома Байконур 21 марта Этот запуск стал третьим по счету и позволил довести количество спутников #OneWeb на низкой околоземной орбите до 74 https://t.co/ehkqERslYT

ИСТОЧНИК KP.RU

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Самарская ракета «Союз» успешно стартовала с Байконура с 34 спутниками OneWeb
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