«Я не Соболев, я другой»: Денис Попович рассказал о своём дебюте в «Крыльях советов»

22 Март 2020 2020-03-22T11:39:53+03:00

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Полузащитник самарской команды «Крылья советов» Денис Попович рассказал о своем дебюте в команде порталу Sportbox.ru. Денис отметил, что сравнение с Александром Соболевым ему льстит, но подчеркнул, что сравнивать их некорректно – дескать, все-таки он нападающий, а я полузащитник, разница большая!

Как рассказал Денис, ему удалось сразу «вписаться» в команду, новичка приняли очень тепло. Но вот привычный игроку 10-й номер оказался занят, поэтому он взял себе 11-й.

— Во всех предыдущих командах — в «Оренбурге», в Польше, в Словении — я играл под 10-м номером. Единственное исключение — «Цюрих», где я провел последние полгода. Там у меня был шестой номер, - пояснил футболист.

Денис Попович рассказал, что счастлив играть под началом Миодрага Божовича и отметил, что хотя между собой они общаются по-сербски, при остальной команде – исключительно по-русски – из уважения к стране, в которой играют. Кроме того, футболист подчеркнул, что с огромным уважением относится к капитану команды Александру Анюкову, а с другими игроками родом с Балкан - сербом Мияйловичем и хорватом Радоничем у него прекрасные отношения. Поделился Денис и впечатлениями о стадионе «Самара Арена» и болельщиках.

- Очень красивый, современный стадион, где удобно и футболистам, и болельщикам. Меня удивило, что столько людей приехало нас поддержать в игре с «Рубином». Для нас это очень важно. В конце концов, мы играем прежде всего для них, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU