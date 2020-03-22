2020-03-22T13:08:13+03:00
Общество

«Крестик на панель повесят?»: в Самаре автомобилистам предлагают продезинфицировать машину от коронавируса

Необычное объявление сфотографировали пользователи соцсетей
Ольга НОВИКОВА
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Предприимчивые самарцы организовали новый вид бизнеса.Фото: соцсетиПредприимчивые самарцы организовали новый вид бизнеса.Фото: соцсети
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Самарцы выложили в соцсетях необычный кадр. Люди в белых защитных комбинезонах и противогазах стоят рядом с машиной, на которой красуется плакат: «Дезинфекция салона от коронавируса». На крыше автомобиля видны несколько бутылок, видимо, с антисептиком. По свидетельству очевидцев, такая необычная реклама была замечена на кольце, ведущем к ТЦ «Мега».

Фото уже вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Кто-то решил порекламировать свой аккаунт:

- Интересно, почем? А то я могу заговор от коронавируса по инстаграм наложить, добавляйтесь, - предлагают одни.

А другие больше интересуются самим механизмом обработки: дескать, неужели крестик на панель повесят или святой водой окропят?

А вы каким мерам защиты от вируса доверяете?

Обсудим в комментариях

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Крестик на панель повесят?»: в Самаре автомобилистам предлагают продезинфицировать машину от коронавируса
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