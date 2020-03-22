2020-03-22T13:22:25+03:00
Общество

Поехал не туда: в Самарской области сошел с рельс вагон с щебенкой

ЧП произошло на станции Кротовка
Ольга НОВИКОВА
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По факту ЧП идет проверка. Фото: куйбышевская транспортная прокуратура.По факту ЧП идет проверка. Фото: куйбышевская транспортная прокуратура.
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21 марта в Самарской области сошел с рельс вагон с щебнем. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. ЧП произошло в 12.56 по самарскому времени на станции Кротовка. Грузовой состав маневрировал по путям и в 14-м станционном тупиковом пути наехал на тупиковую призму.

В результате первый по ходу движения вагон, груженый щебнем, сошел с рельс.

- Предварительная причина схода - превышение длины состава над длиной 14 тупикового пути вследствие ошибочного направления дежурным по станции железнодорожного состава на 14 путь вместо 3 пути, - объяснили в прокуратуре.

К счастью, обошлось без пострадавших. Даже груз не рассыпался! Тем не менее, прокуратура проводит официальную проверку ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Поехал не туда: в Самарской области сошел с рельс вагон с щебенкой
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