2020-03-22T14:36:07+03:00
Общество

Будет холодно и снежно: самарских автомобилистов призывают соблюдать осторожность

С вечера воскресенья погода резко ухудшится
Ольга НОВИКОВА
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Зима вернулась - будьте аккуратнее на дорогах!Зима вернулась - будьте аккуратнее на дорогах!Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Начало рабочей недели будет холодным и снежным. Самарцев предупреждают о резком ухудшении погоды. Со второй половины дня воскресенья 22 марта в городе и области ожидается понижение температуры воздуха. С неба будет обильно сыпаться обложной снег, который к вечеру вторника перейдет в дождь. А видимость на дорогах будет снижена из-за тумана.

Из-за погоды ГИБДД просит автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, а тех, кто уже успел переобуться - вовсе не садиться за руль авто в летней резине.

- Нужно повысить бдительность и соблюдать дистанцию, а также выдерживать ту скорость, которая позволит обеспечить контроль за движением, - напоминает Госавтоинспекция Самарской области.

К осторожности призывают пешеходов, ведь остановить автомобиль мгновенно невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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