Будет холодно и снежно: самарских автомобилистов призывают соблюдать осторожность

22 Март 2020 2020-03-22T14:36:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало рабочей недели будет холодным и снежным. Самарцев предупреждают о резком ухудшении погоды. Со второй половины дня воскресенья 22 марта в городе и области ожидается понижение температуры воздуха. С неба будет обильно сыпаться обложной снег, который к вечеру вторника перейдет в дождь. А видимость на дорогах будет снижена из-за тумана.

Из-за погоды ГИБДД просит автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, а тех, кто уже успел переобуться - вовсе не садиться за руль авто в летней резине.

- Нужно повысить бдительность и соблюдать дистанцию, а также выдерживать ту скорость, которая позволит обеспечить контроль за движением, - напоминает Госавтоинспекция Самарской области.

К осторожности призывают пешеходов, ведь остановить автомобиль мгновенно невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU