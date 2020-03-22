2020-03-22T15:01:36+03:00
Общество

В Самаре ищут 60-летнего мужчину в дутых сапогах

Его местонахождение неизвестно с 17 марта
Ольга НОВИКОВА
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Местонахождение мужчины сейчас неизвестноМестонахождение мужчины сейчас неизвестно
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В Самаре ищут 60-летнего мужчину в черных дутых сапогах. Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал объявление о поиске 60-летнего Александра Николаевича Даниленко. В последний раз мужчину видели 17 марта этого года, после этого его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины известны: рост 170-175 см, он худощавого телосложения, с русыми волосами и светлыми глазами. Пропавший был одет в неприметную темную одежду – черную вязаную шапку, черную куртку с воротником, темно-серые брюки и черные дутые сапоги.

Если вы видели Александра Даниленко или обладаете какой-либо информацией о нем, звоните инфоргу поиска Светлане по телефону +7-996-744-78-67

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре ищут 60-летнего мужчину в дутых сапогах
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