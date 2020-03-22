«Помогите соседям»: самарец призывает горожан поддержать одиноких пенсионеров из группы риска

22 Март 2020 2020-03-22T18:55:46+03:00

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Самарец Евгений Чайковский призывает горожан поддержать одиноких пенсионеров, которые из-за коронавируса оказались в группе риска. Он разместил в соцсети объявление, которое повесил на двери у себя в подъезде.

«Дорогие соседи. Из-за эпидемии коронавируса, если вам больше 60 лет или ваше здоровье ослаблено, вам лучше остаться дома. Нас зовут Саша и Женя, мы проживаем с вашем доме, квартира 313. Мы не входим в группу риска и можем вам помочь. Если вам нужно сходить за лекарствами, продуктами или по другим срочным делам, мы сделаем это за вас (бесплатно). Просто позвоните нам. Будьте здоровы!» - написал он.

- Я увидел такое объявление в интернете, и мы с моим другом решили продолжить эту акцию, - объясняет Евгений. - Повесьте объявление на подъездах своего дома, хотя бы на своём подъезде! Если нет принтера, его можно написать от руки. И еще обязательно напишите номер квартиры – вдруг у них нет телефона? Просьбы пенсионеров в продуктах 200-300 рублей. Если нет финансовой возможности - просто принесите продукты, спросите чем еще можно помочь.

Мнения горожан по поводу этой инициативы разделились. Многие поддержали ребят, но некоторые отметили, что есть пенсионеры, которые живут лучше студентов, и помогать нужно тем, кто в этом действительно нуждается.

А как вы готовы помогать соседям, находящимся в группе риска?

Обсудим в комментариях

ИСТОЧНИК KP.RU