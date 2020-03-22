День жестянщика: на Южном мосту пикап влетел в ограждение

22 Март 2020 2020-03-22T19:40:32+03:00

Пикап влетел в ограждение, о пострадавших пока ничего не известно

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В Самаре на Южном мосту произошло сразу несколько ДТП. По направлению из города столкнулись сразу шесть машин. Очевидцы выложили в соцсети видео, на котором видно, что один из пострадавших автомобилей, темный пикап, врезался в ограждение. В результате машину буквально развернуло посреди дороги.

Еще одно ДТП произошло на въезде в город. Из-за этого на мосту по направлению в город образовалась многокилометровая пробка - движение стоит от Уральского до Заводского шоссе.

В комментариях самарцы считают, что в аварии виноваты плохие погодные условия, а также то, что многие автомобилисты уже переобулись на летнюю резину.

- Сегодня часов в 6 вечера ехали из Южного города, аварий 5-6 увидели. В основном об отбойник, аж напротив движения развернуло..., - пишет Алексей Батов.

Официальных комментариев по поводу ДТП пока нет. Напомним, ГИБДД призывает автомобилистов быть осторожнее на дорогах в непогоду и без нужды не выезжать из дома, особенно на летней резине. Снегопад продолжится до среды.

ИСТОЧНИК KP.RU