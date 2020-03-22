Ветер, метель, снежные заносы: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за непогоды

22 Март 2020 2020-03-22T21:04:45+03:00

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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарское области, по всему региону объявлен оранжевый уровень опасности.

- До конца ночи с сохранением днем в понедельник 23 марта местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, - пояснили в ведомстве. – Будет мести метель при видимости 500-1000 метров. Восточный ветер усилится до 16-21 м/с, на дорогах снежные заносы.

Напомним, ГИБДД просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок, особенно на летней резине

ИСТОЧНИК KP.RU