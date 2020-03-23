Снег идет, город стоит: Самару из-за снегопада 23 марта сковали 9-балльные пробки

23 Март 2020 2020-03-23T07:48:23+03:00

Не проехать, не пройти. Скрин с Яндек.Пробки

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Из-за снегопада 23 марта в Самаре встало движение на всех дорогах. Сервисы Яндекса показывают пробки в 9 баллах на всех трассах. Конечно, такое обилие осадков в конце весны не слишком ожидаемо. В МЧС сообщили, что погодным условиям присвоен оранжевый уровень опасности.

Не способствует разрешению ситуации и обилие ДТП. Так, сразу несколько машин столкнулись на кольце коло автовокзала, на ул. Гагарина, рядом с метро Советская, на Авроре.

Самарцы на удивление относятся к пробкам довольно позитивно.

- Ничего, прорвемся, нас коронавирусом пугали, что же мы, снега не переживем, - шутит один из водителей в чате Яндек.пробок.

Напомним, то МЧС предупреждает о снегопаде, ветре и снежных заносах. Специалисты просят горожан быть максимально осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU