В Курумоче искали бомбу в самолете из Москвы

23 Март 2020 2020-03-23T08:04:47+03:00

В Самаре приземлился самолет из Москвы, в котором могла бы быть бомба

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В воскресенье 22 марта в аэропорту Курумоч в особом режиме садился самолет из Москвы. Все дело в том, что в то время, как он следовал по маршруту, на горячую линию авиакомпании поступило сообщение о том, что судно заминировано. Информацию уже в момент посадки довели до пилота.

- В 17.10 по местному времени судно благополучно приземлилось. 125 пассажиров были эвакуированы, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Конечно, и людям, и специалистам авиакомпании пришлось понервничать. Но вызов оказался ложным: самолет обследовали кинологи и специалисты "Росгвардии", но бомбу не обнаружили, как и никакие другие взрывчатые вещества.

Интересно, что волна ложных минирований буквально прокатилась по России. Например, сегодня в Иркутске сел самолет из Владивостока, про который тоже неизвестные сообщали на горячую линию авиакомпании. Причем этот рейс минируют уже третий раз за последнее время

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ИСТОЧНИК KP.RU