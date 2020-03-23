Хотел выгородить отца: в Самарской области молодой человек дал ложные показания на суде

23 Март 2020 2020-03-23T08:34:09+03:00

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В Большеглушицком районе Самарской области по требованию сотрудников полиции не остановился автомобиль. Стражи порядка смогли догнать транспортное средство, которое остановилось около частного дома. Однако водителя на месте не оказалось. На пассажирском сидении был пьяный мужчина, который утверждал, что за рулем был его сын.

– Однако суду удалось доказать, что управлял машиной именно 45-летний местный житель, который ранее уже лишался прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. Он получил 100 часов обязательных работ, а также лишение прав на 2 года, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Без наказания не остался и 21-летний сын, который дал ложные показания, что за рулем авто был именно он. Сейчас на него завели уголовное дело. Парень находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU