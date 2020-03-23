Из-за снегопада в Самаре несколько трамвайных маршрутов поменяли схему движения

23 Март 2020 2020-03-23T08:59:07+03:00

Когда движение вернется на привычный маршрут пока неизвестно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Сегодня утром, 23 марта, в Самаре наблюдается сложная метеорологическая обстановка. В связи с этим в местный департамент транспорта объявил об изменении схемы движения нескольких трамвайных маршрутов.

– № 5, 7, 24к, 25 не будут осуществлять движение в сторону стадиона «Самара Арена». Сейчас нельзя сказать, когда движение будет восстановлено. Об этом будет известно позже и сообщено дополнительно, – говорится в сообщении.

Горожан попросили с пониманием отнестись к данной мере, а также принесли извинения за доставленные неудобства. Напомним, правый поворот трамваем к стадиону построили в конце прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU