На территории нацпарка «Самарская Лука» из ледяного плена спасли косулю

23 Март 2020 2020-03-23T09:29:30+03:00

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На прошло неделе, в Самарской области совместную операцию по спасению косули провели представители Жигулевской ГЭС и национального парка «Самарская Лука». Дело в том, что животное не могло покинуть опасную зону находясь на ледяном покрове Куйбышевского водохранилища.

– Совместными усилиями удалось поймать обессилившую косулю. После обработки нескольких ссадин, полученных животным, сотрудники национального парка вывезли пострадавшую косулю в один из кварталов Жигулевского лесничества, – сообщили в нацпарке.

По их словам, сохранение природного наследия является важнейшей задачей, которая будет выполняться и впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU