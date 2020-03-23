2020-03-23T09:29:30+03:00
Общество

На территории нацпарка «Самарская Лука» из ледяного плена спасли косулю

Животное могло погибнуть на Куйбышевском водохранилище
Владислав КИРСАНОВ
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Животное спасли, обработали раны и отпустили ФОТО: Нацпарк «Самарская Лука»Животное спасли, обработали раны и отпустили ФОТО: Нацпарк «Самарская Лука»
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На прошло неделе, в Самарской области совместную операцию по спасению косули провели представители Жигулевской ГЭС и национального парка «Самарская Лука». Дело в том, что животное не могло покинуть опасную зону находясь на ледяном покрове Куйбышевского водохранилища.

– Совместными усилиями удалось поймать обессилившую косулю. После обработки нескольких ссадин, полученных животным, сотрудники национального парка вывезли пострадавшую косулю в один из кварталов Жигулевского лесничества, – сообщили в нацпарке.

По их словам, сохранение природного наследия является важнейшей задачей, которая будет выполняться и впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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