2020-03-23T09:45:57+03:00
Общество

Игра по-крупному: житель Чапаевска дал взятку полицейскому в размере 1 млн рублей

За это правоохранитель должен был отказаться возбуждать на него уголовное дело
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь этим делом будет заниматься судТеперь этим делом будет заниматься судФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Следственный отдел Чапаевска завершил расследования дела по статье «дача взятки». Дело в том, что местный житель в прошлом году заплатил полицейскому 1 миллион рублей. За это страж порядка должен был отказать в возбуждении уголовного дела. Однако в этот момент проводился оперативный эксперимент.

– Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Чапаевск для рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Сопровождение осуществляли подразделения ГУ МВД России по региону. Как отмечают правоохранители, борьба с коррупцией – их приоритетное направление, вне зависимости от суммы и субъекта преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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