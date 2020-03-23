Игра по-крупному: житель Чапаевска дал взятку полицейскому в размере 1 млн рублей

23 Март 2020 2020-03-23T09:45:57+03:00

Теперь этим делом будет заниматься суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За это правоохранитель должен был отказаться возбуждать на него уголовное дело

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Следственный отдел Чапаевска завершил расследования дела по статье «дача взятки». Дело в том, что местный житель в прошлом году заплатил полицейскому 1 миллион рублей. За это страж порядка должен был отказать в возбуждении уголовного дела. Однако в этот момент проводился оперативный эксперимент.

– Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Чапаевск для рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Сопровождение осуществляли подразделения ГУ МВД России по региону. Как отмечают правоохранители, борьба с коррупцией – их приоритетное направление, вне зависимости от суммы и субъекта преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU