Игра по-крупному: житель Чапаевска дал взятку полицейскому в размере 1 млн рублей
Следственный отдел Чапаевска завершил расследования дела по статье «дача взятки». Дело в том, что местный житель в прошлом году заплатил полицейскому 1 миллион рублей. За это страж порядка должен был отказать в возбуждении уголовного дела. Однако в этот момент проводился оперативный эксперимент.
– Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Чапаевск для рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Сопровождение осуществляли подразделения ГУ МВД России по региону. Как отмечают правоохранители, борьба с коррупцией – их приоритетное направление, вне зависимости от суммы и субъекта преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU