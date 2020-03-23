Иракский футболист «Крыльев Советов» принял участие в челлендже против коронавируса
Полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома». Он посвящен карантину из-за коронавируса. В рамках него известные люди призывают людей не выходить из квартиры, чтобы не заразиться.
– Хади тоже поучаствовал в популярном челлендже, – сообщили в пресс-службе самарского клуба.
Отметим, что к интернет-эстефете присоединились многие футболисты. В том числе форвард «Барселоны» Лионель Месси, защитник «Реала» Серхио Рамос, а также большинство игроков, выступающих в Российской Премьер-лиге. На счету Хади в этом сезоне один выход на замену. Отметим, сегодня, 23 марта, «Крылья» должны приступить к тренировкам.
Сафаа Хади чеканит в рамках челленджа 23.03.20.
ИСТОЧНИК KP.RU