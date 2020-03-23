Иракский футболист «Крыльев Советов» принял участие в челлендже против коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T10:32:19+03:00

В этом сезоне на счету игрока лишь один выход на замену Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Он несколько раз набил рулон туалетной бумаги [видео]

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома». Он посвящен карантину из-за коронавируса. В рамках него известные люди призывают людей не выходить из квартиры, чтобы не заразиться.

– Хади тоже поучаствовал в популярном челлендже, – сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Отметим, что к интернет-эстефете присоединились многие футболисты. В том числе форвард «Барселоны» Лионель Месси, защитник «Реала» Серхио Рамос, а также большинство игроков, выступающих в Российской Премьер-лиге. На счету Хади в этом сезоне один выход на замену. Отметим, сегодня, 23 марта, «Крылья» должны приступить к тренировкам.

Сафаа Хади чеканит в рамках челленджа 23.03.20.

ИСТОЧНИК KP.RU