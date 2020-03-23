2020-03-23T11:21:52+03:00
Общество

Еле языком ворочает: в Самаре полицейские задержали очень пьяного водителя

К тому же мужчина ранее был судим за имущественное преступление [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь мужчине грозит тюремный срокТеперь мужчине грозит тюремный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники ГИБДД Самары остановили за нарушение ПДД водителя иномарки. Правоохранителям сразу стало понятно – 39-летний местный житель очень сильно пьян. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

– Гражданин ранее был судим за имущественные преступления. Выяснилось, что в феврале прошлого года он уже был лишен правом управлять транспортными средствами на 18 месяцев за. То есть, помимо того, что задержанный был пьян, он был без прав, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь этим уголовным делом займется суд. Максимальная санкция подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.

Пьяный мужчина за рулем в Самаре 23.03.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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