Еле языком ворочает: в Самаре полицейские задержали очень пьяного водителя
Сотрудники ГИБДД Самары остановили за нарушение ПДД водителя иномарки. Правоохранителям сразу стало понятно – 39-летний местный житель очень сильно пьян. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.
– Гражданин ранее был судим за имущественные преступления. Выяснилось, что в феврале прошлого года он уже был лишен правом управлять транспортными средствами на 18 месяцев за. То есть, помимо того, что задержанный был пьян, он был без прав, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь этим уголовным делом займется суд. Максимальная санкция подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.
Пьяный мужчина за рулем в Самаре 23.03.20.
ИСТОЧНИК KP.RU