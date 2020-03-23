Проверка метелью: самарский электробус на время непогоды отправили в депо

23 Март 2020 2020-03-23T12:14:34+03:00

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Мартовская метель 23 марта в Самаре "загнала" электробус в депо. Новый транспорт оказался не готов к таким погодным сюрпризам. Он успел совершит первый утренний рейс, но сделал это с трудом. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" рассказал директор самарского МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.

- Электробус сложно переживает нынешнюю погоду. Буксует. С трудом сделал утром первый рейс, и мы решили поставить его в депо до тех пор пока не улучшаться погодные условия, - уточнил Михаил Ефремов

Напомним, первый электробус начал работать в Самаре в тестовом режиме с 18 марта. Он курсирует по маршруту №108 между Губернским рынком и Южным городом. Стоимость проезда в нем - 32 рубля. Планировалось, что электробус будет выполнять по 6 рейсов в день.

После тестирования этого экотранспорта будет принято решение нужен ли он Самаре и стоил ли своих денег.

ИСТОЧНИК KP.RU