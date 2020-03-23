В Самаре в середине июня пройдет финал конкурса "Лучший пивовар"

23 Март 2020 2020-03-23T11:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в рамках конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" впервые пройдут соревнования в номинации "Лучший пивовар". Финал конкурса состоится в Самаре 14-15 июня 2020 года. Партнером конкурса станет пивоваренная компания "Балтика", часть CarlsbergGroup. Соглашение об этом компания подписала с Правительством Самарской области.

"Балтика" поддержала конкурс в год своего 30-летия. Пивовары и технологи компании войдут в качестве экспертов в жюри, помогут сформировать объективные критерии отбора и оценки, проведут образовательные сессии для специалистов и студентов профильного направления.

- Для нас важно рассказать о многогранной профессии пивовара,обеспечить развитие отрасли.CarlsbergGroup, частью которой является «Балтика», всегда считала это одной из своих приоритетных задач. В частности, в 1883 году в лаборатории Carlsberg в Копенгагене открыли чистую культуру дрожжей. Это перевернуло мир пивоварения и позволило получать пиво стабильного качества, полностью контролируя вкус и аромат напитка, - поделился Вице-президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика» по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям Алексей Кедрин.

Инициатором проведения конкурса выступило Правительство Самарской области, предложив новую номинацию в рамках «Лучший по профессии». Инициатива была поддержана Министерством труда РФ и Министерством промышленности и торговли РФ..

- Наш регион славится не только нефтехимическими предприятиями, предприятиями ракетостроения, но и давними традициями пивоварения. И то, что здесь соберутся профессионалы, участники этого рынка – это замечательное событие не только для представителей отрасли, но и для всех жителей региона. Уверен, что количество участников будет очень велико, ведь только на территории губернии работает больше 50 пивоваренных компаний, - поделился Первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно иметь российское гражданство,стаж работы пивоваром от трех лет и возраст не менее 21 года. Кандидатуру может выдвинуть любая организация вне зависимости от правовой формы и формы собственности, зарегистрированная в стране.Конкурс включает два этапа. Региональный состоится во всех субъектах РФ до 29 мая. Федеральный этап пройдет 14-15 июня в Самаре. Возможно, региональные этапы пройдут в режиме онлайн.

Лучший пивовар получит 300 тыс. рублей, серебряный призер — 200 тыс. рублей, бронзовый — 100 тыс. рублей. Получить больше информации о конкурсе можно на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области trud.samregion.ruв разделе «Деятельность» — «Конкурсы».

ИСТОЧНИК KP.RU