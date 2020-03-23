На автомойке в Самарской области мужчина изнасиловал инвалида

23 Март 2020 2020-03-23T13:21:19+03:00

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С диким преступлением разбираются правоохранители Самарской области. Они выясняют, что произошло на автомойке в Октябрьске. Как рассказали очевидцы, на днях там бы изнасилован мужчина.

- На инвалида напал сотрудник мойки по кличке "Змей". Его задержали, на автомойке провели обыск. Что они не поделили - непонятно, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" местная жительница Татьяна Иванова (личные данные изменены).

Следователи подтвердили, что информация о таком происшествии им поступала. Даже принято процессуальное решение.

- По заявлению мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), назначены судебные экспертизы для проверки доводов заявителя, - сообщила "Комсомолке" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU