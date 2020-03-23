Люди против стихии: в Самаре пассажиры выталкивали застрявший в снегу автобус
Утро понедельника, 23 марта, в Самаре обернулось для большинства водителей настоящей катастрофой. Занесенные снегом дороги вынудили сократить свой маршрут нескольким видам транспорта. Кроме того, пассажирам одного из автобусов пришлось толкать его на заснеженной дороге.
– На Мориса Тореза автобусы не могут подняться, но тут на помощь приходят пассажиры, – сообщили очевидцы в социальных сетях.
В комментариях жители города в шутку написали «любишь кататься, люби и автобус толкать». Отметим, что ранее стало известно, что снегопад в Самарской области продлится до середины недели.
Жители Самары толкают автобус на заснеженной дороге 23.03.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU