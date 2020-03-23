Люди против стихии: в Самаре пассажиры выталкивали застрявший в снегу автобус

23 Март 2020 2020-03-23T13:22:02+03:00

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

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Утро понедельника, 23 марта, в Самаре обернулось для большинства водителей настоящей катастрофой. Занесенные снегом дороги вынудили сократить свой маршрут нескольким видам транспорта. Кроме того, пассажирам одного из автобусов пришлось толкать его на заснеженной дороге.

– На Мориса Тореза автобусы не могут подняться, но тут на помощь приходят пассажиры, – сообщили очевидцы в социальных сетях.

В комментариях жители города в шутку написали «любишь кататься, люби и автобус толкать». Отметим, что ранее стало известно, что снегопад в Самарской области продлится до середины недели.

Жители Самары толкают автобус на заснеженной дороге 23.03.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU