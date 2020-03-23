В Самарской области за взятку задержали девушку-пристава
Полицейские Новокуйбышевска выявили факт получения незаконного вознаграждения должностным лицом. По версии следствия, в конце февраля текущего года, 32-летняя девушка, являющаяся судебным приставом, получила от безработной несудимой женщины 20 тысяч рублей.
– Это деньги должны были пойти на снятие ареста с ее имущества и прекращение исполнительного производства, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU