2020-03-23T13:43:59+03:00
Общество

В Самарской области за взятку задержали девушку-пристава

Она получила от местной жительницы 20 тысяч рублей за снятие ареста с имущества
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанной грозит до восьми лет тюрьмыЗадержанной грозит до восьми лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Новокуйбышевска выявили факт получения незаконного вознаграждения должностным лицом. По версии следствия, в конце февраля текущего года, 32-летняя девушка, являющаяся судебным приставом, получила от безработной несудимой женщины 20 тысяч рублей.

– Это деньги должны были пойти на снятие ареста с ее имущества и прекращение исполнительного производства, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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