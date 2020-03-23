2020-03-23T15:04:00+03:00
Общество

Нарушил правила: в Самаре на Южном шоссе столкнулись два автомобиля

В результате случившегося пострадал один человек
Владислав КИРСАНОВ
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Срочная помощь потребовалась пассажирке иномаркиСрочная помощь потребовалась пассажирке иномаркиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 22 марта, в Самаре произошло серьезное ДТП. В Куйбышевском районе города столкнулись два автомобиля. «Мазда» нарушила правила дорожного движения, в результате чего столкнулась с «Грантой».

– Иномаркой управлял 37-летний водитель, отечественной легковушкой – 52-летний мужчина. По предварительным данным, первый нарушил ПДД, из-за чего его выбросило на встречку. По факту случившегося проводится проверка, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В аварии также пострадала 36-летняя пассажирка «Мазды». Она была срочно госпитализирована в одну из городских больниц. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим в сложных метеорологических условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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