Американские ученые еще в 2015 году скрестили вирус летучих мышей и атипичную пнемонию

23 Март 2020 2020-03-23T15:19:54+03:00

Они написали об этом статью в научном журнале, которая до сих пор находится в общем доступе

Изменить размер текста: A A

Американские ученые еще в 2015 году опубликовали в журнале Nature статью, где описали свои опыты по скрещиванию очень контагиозного вируса летучих мышей и вируса атипичной пневмонии. Из статьи следует, что им удалось инфицировать дыхательные пути человека.

- В конце статьи ее соавтор, исследователь инфекционных заболеваний из Университета Северной Каролины Ральф Баррик заявил, что намерен продолжать исследования нового вируса на приматах. А первоначальные исследования проводились им с коллегами из Института вирусологии, что в… китайском Ухане! - сообщает журналист портала kp.ru.

Пока генетический код того, старого вируса не опубликован. Вирусологи университета только заявили, что он имеет совсем другую структуру нежели COVID-19. В статье же появилась ремарка, которая предупреждает, что на ее основе не стоит строить теорий для того, чтобы оправдать появление COVID-19. Но в реальности нет доказательств ни того, что эьта догадки правдивы, ни того, что они лживы.

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора разработал прототипы вакцин против COVID-19. Сейчас начинается этап испытания на животных, в первую очередь лабораторных крысах. Также тестирование пройдет на хорьках и приматах. (подробности)

Полгода назад ученые признали существование «этнического оружия», а сейчас кормят нас сказками о коронавирусе

Сидя в карантине, спецкор «КП» Дарья Асламова размышляет о грубых неувязках в официальной версии происхождения «чумы 2020 года» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU