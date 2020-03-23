Самарские полицейские помогают застрявшим водителям

23 Март 2020 2020-03-23T15:35:36+03:00

Сложные погодные условия оказали большое влияние на ситуацию на дорогах Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Самарский гарнизон полиции вышел на дороги города. Правоохранители помогают жителям региона в связи со сложной погодной обстановкой. Сотрудники Госавтоинспекции сопровождают поток транспортных средств со включенными проблесковыми маячками.

– На перекрестке улиц Промышленности и Авроры областной столицы сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России помогли вытолкать из снежных заносов легковой и грузовой автомобили. Спасение жителей и гостей города продолжается, – сообщили в ГУ МВД России по Самараской области.

Также сотрудники ГИБДД ведут беседы с участниками дорожного движения, а также оказывают помощь в работе спецтехники, которая освобождает проезжую часть от снега. Горожан просят также не пользоваться личным транспортом и отложить запланированные поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU