Самарские полицейские помогают застрявшим водителям
Самарский гарнизон полиции вышел на дороги города. Правоохранители помогают жителям региона в связи со сложной погодной обстановкой. Сотрудники Госавтоинспекции сопровождают поток транспортных средств со включенными проблесковыми маячками.
– На перекрестке улиц Промышленности и Авроры областной столицы сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России помогли вытолкать из снежных заносов легковой и грузовой автомобили. Спасение жителей и гостей города продолжается, – сообщили в ГУ МВД России по Самараской области.
Также сотрудники ГИБДД ведут беседы с участниками дорожного движения, а также оказывают помощь в работе спецтехники, которая освобождает проезжую часть от снега. Горожан просят также не пользоваться личным транспортом и отложить запланированные поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU