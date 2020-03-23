На телефоне были фото закладок: в Тольятти задержали молодых драгдилеров
Полицейские Тольятти пресекли деятельность интернет-магазина, который занимался продажей наркотиков. Его организатором стал 24-летний местный житель. Он был задержан около одного из домов по бульвару Орджоникидзе. При себе он имел более 1 грамма запрещенного вещества.
– Также арестован был его знакомый – 18-летний студент одного из колледжей. С собой у него находилось около 0,6 грамм аналогичного наркотика, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе расследования у организатора были обнаружены телефоны с фото с мест закладок, электронные весы и полимерные пакеты. Полицейские устанавливают канал поставки наркотика, а также причастность молодых людей к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU