На телефоне были фото закладок: в Тольятти задержали молодых драгдилеров

23 Март 2020 2020-03-23T16:13:00+03:00

Одному из них 24 года, другому – 18 лет

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Полицейские Тольятти пресекли деятельность интернет-магазина, который занимался продажей наркотиков. Его организатором стал 24-летний местный житель. Он был задержан около одного из домов по бульвару Орджоникидзе. При себе он имел более 1 грамма запрещенного вещества.

– Также арестован был его знакомый – 18-летний студент одного из колледжей. С собой у него находилось около 0,6 грамм аналогичного наркотика, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе расследования у организатора были обнаружены телефоны с фото с мест закладок, электронные весы и полимерные пакеты. Полицейские устанавливают канал поставки наркотика, а также причастность молодых людей к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU