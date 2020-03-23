Ужасная трагедия: на заводе в Сызрани мужчину насмерть завалило кирпичами

23 Март 2020 2020-03-23T16:38:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 марта, на Кирпичном заводе в Сызрани произошла трагедия. Из-за несоблюдения техники безопасности там погиб 41-летний рабочий. На место были направлены спасатели ПСС города во главе с начальником отряда.

– Погибший выполнял работы по разбору тоннеля в аварийном здании. В какой-то момент кирпичная кладка крыши начала осыпаться. Его завалило кирпичом, он скончался от полученных травм, – сообщает ПСС по Самарской области.

Через некоторое время удалось извлечь из-под завала тело погибшего. Его передали полиции для дальнейшего расследования и установления всех деталей произошедшего.

Спасатели на заводе в Сызрани извлекают тело погибшего из-под завалов 23.03.20.23 марта 2020 В г. Сызрань на Кирпичом заводе из-за несоблюдения техники безопасности погиб рабочий. В 14:45 дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Сызрань, во главе с начальником отряда, выехали на место происшествия. Как стало известно, мужчина 1979 года рождения выполнял работы по разбору тоннеля в аварийном здании, когда кирпичная кладка крыши начала осыпаться. Мужчину завалило кирпичом, от полученных травм он скончался. На месте происшествия работали спасатели областной поисково-спасательной службы, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы и сотрудники МЧС. В 16:10 тело погибшего мужчины извлекли из завала и передали сотрудникам полиции для дальнейшего следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU