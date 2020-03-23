В Самарской области сельхоз предприятие задолжало рабочим 1,2 миллиона рублей

23 Март 2020 2020-03-23T17:07:28+03:00

После вмешательства прокуратуры деньги были выплачены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задолженность погасили только после вмешательства правоохранителей

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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Беловский», находящийся в Богатовском районе Самарской области накопил задолженность по заработной плате в размере 1,2 миллионов рублей.

– Председатель кооператива не платил 43 работникам деньги за декабрь 2019 и январь 2020 года. В дело пришлось включиться прокуратуре района, – сообщает пресс-служба надзорного органа Самарской области.

Было возбуждено административное дело, внесено представление об устранении нарушения закона. После принятых прокуратурой мер реагирования задолженность была полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU