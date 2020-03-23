В Самарской области сельхоз предприятие задолжало рабочим 1,2 миллиона рублей
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Беловский», находящийся в Богатовском районе Самарской области накопил задолженность по заработной плате в размере 1,2 миллионов рублей.
– Председатель кооператива не платил 43 работникам деньги за декабрь 2019 и январь 2020 года. В дело пришлось включиться прокуратуре района, – сообщает пресс-служба надзорного органа Самарской области.
Было возбуждено административное дело, внесено представление об устранении нарушения закона. После принятых прокуратурой мер реагирования задолженность была полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU