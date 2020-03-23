На врача, которая заразила 11 пациентов коронавирусом, завели уголовное дело
В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении врача Ирины Санниковой, которую подозревают в заражении 11 пациентов коронавирусом. Дело возбудили по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность», сообщает stav.kp.ru.
Врач в начале марта улетела в Испанию и не сообщила об этом министерству здравоохранения и руководству медицинского вуза, в котором работает. После возвращения женщина также ничего никому не сказала и не ушла на 14-дневный карантин. Она продолжила консультировать больных и читать лекции в университете. 17 марта у Санниковой нашли коронавирус. Кроме того, у врача обнаружили воспаление легких. Все настолько серьезно, что женщину пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
Теперь за свои действия Ирине Санниковой грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU