2020-03-23T17:20:07+03:00
Происшествия

На врача, которая заразила 11 пациентов коронавирусом, завели уголовное дело

Женщина вернулась из Испании, но никому не сказала, что была там, и продолжила заниматься своими делами. После у нее обнаружили коронавирус
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Теперь за свои действия Ирине Санниковой грозит до двух лет тюрьмы.Теперь за свои действия Ирине Санниковой грозит до двух лет тюрьмы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении врача Ирины Санниковой, которую подозревают в заражении 11 пациентов коронавирусом. Дело возбудили по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность», сообщает stav.kp.ru.

Врач в начале марта улетела в Испанию и не сообщила об этом министерству здравоохранения и руководству медицинского вуза, в котором работает. После возвращения женщина также ничего никому не сказала и не ушла на 14-дневный карантин. Она продолжила консультировать больных и читать лекции в университете. 17 марта у Санниковой нашли коронавирус. Кроме того, у врача обнаружили воспаление легких. Все настолько серьезно, что женщину пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Теперь за свои действия Ирине Санниковой грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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