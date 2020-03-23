2020-03-23T18:55:18+03:00
Происшествия

В Самаре пьяная женщина с собачкой устроила погоню с машиной ГИБДД

Автоледи пыталась скрыться от полицейских, но сделать это у нее не получилось
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Автоледи взяла машину у своего приятеля.Автоледи взяла машину у своего приятеля.Фото: скриншот с видео
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В Самаре женщина утроила погоню с машиной ГИБДД. Полицейские заметили автомобиль, который не пропустил пешеходов на «зебре» и на большой скорости поехал по улице Димитрова. Стражи порядка тут же бросили в погоню.

- На неоднократные требования приостановить движение, нарушитель не реагировал и продолжал движение, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения, - уточнили на сайте mvdmedia.ru.

Во время погони автомобилистка не справилась с управлением, не вписалась в поворот на улице Ташкентской и столкнулась с машиной ГИБДД, когда сдавала задом. После этого автоледи свернула во двор и заехала в тупик. Тогда-то полицейские и задержали нарушительницу.

- Сотрудники ДПС сразу заметили явные признаки опьянения у дамы. У нарушительницы была несвязная речь, неадекватное поведение, она с трудом держалась на ногах и подтвердила, что употребляла спиртное. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель ответила отказом, - рассказали в МВД.

Также выяснилось, что автоледи взяла машину покататься у своего приятеля, а раньше женщину дважды лишали водительских прав. В отношении нарушительницы составили административные протоколы, в том числе за отказ проходить медосвидетельствование.

В Самаре нарушительница ПДД спровоцировала погоню.Полицейские задержали женщину-водителя, нарушившую сразу несколько правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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