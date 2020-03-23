В Москве из-за коронавируса ввели новые ограничения для людей старше 65 лет
В Москве 23 марта утвердили дополнительные ограничения для пожилых людей от 65 лет в связи с эпидемией коронавируса. В частности, власти вводят самоизоляцию для всех граждан старше этого возраста. Посидеть дома придется с 26 марта по 14 апреля 2020, сообщает сайт kp.ru. Также на домашний карантин должны уйти москвичи с хроническими заболеваниями и жители, которые вернулись из-за границы, или живущие с ними люди.
Выходить из квартиры власти столицы разрешили только в случае крайней необходимости. На улице надо быть в маске и выходить только в малолюдное время.
С бытовыми проблемами обещают помочь волонтеры и соцработники, а штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ взимать не будут.
Более подробно об ограничениях и возникающих вопросах в связи с новыми мерами читайте на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU