2020-03-23T19:28:38+03:00
Общество

Губернатор призвал в онлайн-режиме следить за состоянием и расчисткой дорог

Для этого у министерства транспорта есть все возможности
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарскую область сегодня просто замелоСамарскую область сегодня просто замело
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На совещании в правительстве региона с участием губернатора Дмитрия Азарова обсудили ситуацию с расчисткой дорог из-за снегопада 23 марта. МЧС ввели оранжевый уровень опасности. Все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Ночью на дороги вышли 340 единиц спецтехники, днем количество машин выросло до 427.

- Затруднения сейчас возникают из-за движения фур, и ГАИ ограничивает движение по трассе Самара-Волгоград по территории Самарской области и Саратовской области, - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров отметил, что скорость работ надо наращивать. И в дневное время вполне возможно убираться в полную силу: многие не выехали сегодня из дворов, так как уже переобулись на летнюю резину, многие сидят на самоизоляции.

Губернатор поручил Ивану Пивкину к системе геопозиционирования дорожной техники «НИС-Глонасс» не только региональные, но и муниципальные службы. Тогда отслеживать работу можно будет в режиме онлайн и ее будет легче корректировать, если это необходимо.

- Необходимо, чтобы все службы по обслуживанию дорог с точки зрения цифровых решений были сконцентрированы на ресурсе министерства транспорта. Все возможности для этого есть, - отметил Дмитрий Азаров. И призвал сконцентрировать усилия на расчичтке подъездов к магазинам и дворов, для того, чтобы скорые могли спокойно проехать к подъездам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор призвал в онлайн-режиме следить за состоянием и расчисткой дорог
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