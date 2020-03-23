В Самаре из-за праздников перекроют несколько улиц

23 Март 2020 2020-03-23T20:48:46+03:00

Знаки, запрещающие проезд, появятся в 7 утра 19, 26, 28 апреля, 9 мая и 6 июня, а уберут их в четыре часа дня в те же дни. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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В Самаре весной и летом собираются перекрыть несколько улиц. Это связано с празднованием религиозных праздников и Дня Победы 9 мая. Ограничения движения коснутся улиц Ставропольской, Авроры, Новосельской и Аэродромной. Знаки, запрещающие проезд, появятся в 7 утра 19, 26, 28 апреля, 9 мая и 6 июня, а уберут их в четыре часа дня в те же дни. Об этом говорится в постановлении администрации Самары, которое подписано мэром города Еленой Лапушкиной.

Так, проехать в эти дни по улице Авроры нельзя будет от улицы Мориса Тореза до Партизанской, на Ставропольской знаки появятся между Пугачевской и Алма-Атинской, на Новосельской – между Уральским шоссе и Нижним въездом, а ограничения на улице Аэродромной затронут отрезок от Тушинской до Энтузиастов. Исключение сделают для машин скорой помощи, пожарных, полиции и авто с пропусками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU