Главный борец с коррупцией в Самарской области займет пост федерального инспектора по региону
Вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин станет новым главным федеральным инспектором по региону. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, Рожин уже покинул свой пост и готовится занять новую должность.
- Юрий Рожин 19 марта написал заявление, что хочет покинуть пост вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции по собственному желанию. Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о прекращении трудового договора с Рожиным, - сказал собеседник.
Когда уже экс-вице-губернатор приступит к своим новым обязанностям, не уточняется.
Должность руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин занял в 2017 году. До этого он возглавлял Управление ФСБ по Самарской области, а также был начальником Управления ФСБ по Чеченской Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU