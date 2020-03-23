2020-03-23T21:46:18+03:00
Политика

Главный борец с коррупцией в Самарской области займет пост федерального инспектора по региону

Юрий Рожин уже покинул пост вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Должность руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин занимал с 2017 года. Фото: правительство Самарской области.Должность руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин занимал с 2017 года. Фото: правительство Самарской области.
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Вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин станет новым главным федеральным инспектором по региону. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, Рожин уже покинул свой пост и готовится занять новую должность.

- Юрий Рожин 19 марта написал заявление, что хочет покинуть пост вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции по собственному желанию. Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о прекращении трудового договора с Рожиным, - сказал собеседник.

Когда уже экс-вице-губернатор приступит к своим новым обязанностям, не уточняется.

Должность руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин занял в 2017 году. До этого он возглавлял Управление ФСБ по Самарской области, а также был начальником Управления ФСБ по Чеченской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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