2020-03-24T08:46:49+03:00
Общество

Умеет считать деньги: в Самаре бухгалтер решила присвоить себе 1,2 млн рублей

Теперь этим делом займется суд
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь задержанной грозит до 10 лет заключенияТеперь задержанной грозит до 10 лет заключенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре произошло хищение средств из бюджета. Дело в том, что бухгалтер одного из предприятий присвоила себе деньги с лицевого счета, который принадлежал учреждению. Женщина решила забрать 1 миллион 233 тысячи рублей.

– Преступление она совершила, используя свое служебное положение. Это было несложно, ведь подозреваемая имела доступ к бухгалтерским документам. Раскрыть нарушение закона удалось благодаря профессионализму правоохранителей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей. В феврале дело было передано в Ленинский районный суд Самары, где будет рассмотрено по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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