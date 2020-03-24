Умеет считать деньги: в Самаре бухгалтер решила присвоить себе 1,2 млн рублей
В Самаре произошло хищение средств из бюджета. Дело в том, что бухгалтер одного из предприятий присвоила себе деньги с лицевого счета, который принадлежал учреждению. Женщина решила забрать 1 миллион 233 тысячи рублей.
– Преступление она совершила, используя свое служебное положение. Это было несложно, ведь подозреваемая имела доступ к бухгалтерским документам. Раскрыть нарушение закона удалось благодаря профессионализму правоохранителей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей. В феврале дело было передано в Ленинский районный суд Самары, где будет рассмотрено по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU