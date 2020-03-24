В Самаре начали дезинфицировать автомобили такси от коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T09:12:54+03:00

Такой бесплатный сервис для водителей организовал один из агрегаторов

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В Самаре начали дезинфицировать автомобили такси, подключенные к сервису Ситимобил. Водители смогут бесплатно обработать свой автомобиль у партнеров акции уже с сегодняшнего дня, 24 марта. В компании-агрегаторе посчитали, что эта мера позволит оезопасить водителей и пассажиров от инфекций, в том числе коронавируса

Первый стационарный пункт дезинфекции в Самаре находится на ул.Елизарова, 101. Пока что водители смогут обрабатывать там авто с 10 утра до шести вечера, раз в день бесплатно. Пока эта акция действует до 31 марта, но возможно ее продлят

- Мы не исключаем возможности введения круглосуточного режима работы пунктов, а также расширения географии предоставления услуги, если обстановка по коронавирусу не нормализуется, - заявили в компании-агрегаторе. - Стоимость услуги компенсируем водителю переводом на баланс в мобильном приложении.

Также в течение недели агрегатор начнет раздавать самарским водителям, подключенным к сервису, антисептические средства для обработки рук и салона автомобиля, а в машинах появятся антивирусные памятки для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU