В Самаре начали дезинфицировать автомобили такси от коронавируса
В Самаре начали дезинфицировать автомобили такси, подключенные к сервису Ситимобил. Водители смогут бесплатно обработать свой автомобиль у партнеров акции уже с сегодняшнего дня, 24 марта. В компании-агрегаторе посчитали, что эта мера позволит оезопасить водителей и пассажиров от инфекций, в том числе коронавируса
Первый стационарный пункт дезинфекции в Самаре находится на ул.Елизарова, 101. Пока что водители смогут обрабатывать там авто с 10 утра до шести вечера, раз в день бесплатно. Пока эта акция действует до 31 марта, но возможно ее продлят
- Мы не исключаем возможности введения круглосуточного режима работы пунктов, а также расширения географии предоставления услуги, если обстановка по коронавирусу не нормализуется, - заявили в компании-агрегаторе. - Стоимость услуги компенсируем водителю переводом на баланс в мобильном приложении.
Также в течение недели агрегатор начнет раздавать самарским водителям, подключенным к сервису, антисептические средства для обработки рук и салона автомобиля, а в машинах появятся антивирусные памятки для пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU