2020-03-24T09:15:22+03:00
Общество

В Самарской области мужчина погиб, провалившись под лед

50-летний местный житель шел на работу, но по пути пропал
Владислав КИРСАНОВ
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Тело мужчины было найдено на глубине 2,5 метра ФОТО: ПСС по Самарской областиТело мужчины было найдено на глубине 2,5 метра ФОТО: ПСС по Самарской области
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На днях, в Новокуйбышевске произошла трагедия. В районе лодочной станции «Альбатрос», на реке Татьянка подо льдом оказался мужчина. Дело в том, что 50-летний местный житель шел на работу, но дойти до нее не смог. В спасательные службы обратились родственники.

– В 10 метрах от берега была найдена куртка и сумка мужчины. Спустя несколько часов водолазных поисков было обнаружено и тело погибшего. Оно находилось на глубине 2,5 метра, – сообщили в ПСС по Самарской области.

Погибший был передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Им предстоит разобраться в том, что именно случилось и почему мужчина оказался под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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