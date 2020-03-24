В Самарской области мужчина погиб, провалившись под лед

24 Март 2020 2020-03-24T09:15:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях, в Новокуйбышевске произошла трагедия. В районе лодочной станции «Альбатрос», на реке Татьянка подо льдом оказался мужчина. Дело в том, что 50-летний местный житель шел на работу, но дойти до нее не смог. В спасательные службы обратились родственники.

– В 10 метрах от берега была найдена куртка и сумка мужчины. Спустя несколько часов водолазных поисков было обнаружено и тело погибшего. Оно находилось на глубине 2,5 метра, – сообщили в ПСС по Самарской области.

Погибший был передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Им предстоит разобраться в том, что именно случилось и почему мужчина оказался под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU