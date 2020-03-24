Поболеть не желаете? В Самарской области попался врач за деньги делал больничные листы

24 Март 2020 2020-03-24T09:43:16+03:00

За свои услуги мужчина получил 15 тысяч рублей

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Следственный отдел по Новокуйбышевску завершил расследование дела в отношении заведующего одного из отделений Волжской Центральной районной больницы. Мужчину обвиняют в получении взятки.

– По версии следствия, он в конце августа прошлого года получил 15 тысяч рублей. За эти деньги он должен был выдать лист нетрудоспособности. Однако все эти мероприятия проходили в качестве оперативного эксперимента, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело было передано в суд. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU