«Дача со слонами» в Самаре перешла в федеральную собственность
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своей твиттере рассказал, что комиссия министерства образования и науки России вынесла согласие на передачу из муниципальной в федеральную собственность территорию «Дачи со слонами».
– Там будет создана архитектурная школа на базе Самарского государственного технического университета. Следующий этап – согласие и работа Росимущества. Буду сопровождать весь процесс в ручном режиме, – говорится в сообщении Хинштейна.
По его словам, объект ветшает на глазах и срочно требует реставрации. Отметим, что дача купца Головкина располагается на улице Советской Армии. Она была построена в начале 20-го века.
ИСТОЧНИК KP.RU