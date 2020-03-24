2020-03-24T10:19:11+03:00
Общество

«Дача со слонами» в Самаре перешла в федеральную собственность

Там планируется создание архитектурной школы на базе СамГТУ
Владислав КИРСАНОВ
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Решение о передачи земли в федеральную собственность вынесло министерство образования и науки РоссииРешение о передачи земли в федеральную собственность вынесло министерство образования и науки РоссииФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своей твиттере рассказал, что комиссия министерства образования и науки России вынесла согласие на передачу из муниципальной в федеральную собственность территорию «Дачи со слонами».

– Там будет создана архитектурная школа на базе Самарского государственного технического университета. Следующий этап – согласие и работа Росимущества. Буду сопровождать весь процесс в ручном режиме, – говорится в сообщении Хинштейна.

По его словам, объект ветшает на глазах и срочно требует реставрации. Отметим, что дача купца Головкина располагается на улице Советской Армии. Она была построена в начале 20-го века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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