По самарскому метро будет ездить новый поезд

24 Март 2020 2020-03-24T10:37:31+03:00

Вагоны этой серии выпускаются на подмосковном заводе с 2009 года

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Вчера, 23 марта, в Самару прибыл первый состав двух головных и двух промежуточных вагонов метро. Его передал самарскому метрополитену подмосковный завод «Метровагонмаш».

– Эта серия – наиболее современная и продвинутая модификация поездов метро, она широко используются в метрополитенах городов России, других стран СНГ и Восточной Европы. Они соответствуют всем требованиям к безопасности пассажирских перевозок, – сообщили в пресс-службе завода.

Срок службы составляет 31 год. Такие вагоны выпускаются с 2009 года. В разные годы завод поставлял их в московский, нижегородский и екатеринбургский метрополитены. Кабина состава оборудована климатической системой, в ней выполнена дополнительная шумоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU