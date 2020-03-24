2020-03-24T10:37:31+03:00
Общество

По самарскому метро будет ездить новый поезд

Вагоны этой серии выпускаются на подмосковном заводе с 2009 года
Владислав КИРСАНОВ
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Вагоны полностью соответствуют требованиям безопасности ФОТО: пресс-служба «Метрованогмаш»Вагоны полностью соответствуют требованиям безопасности ФОТО: пресс-служба «Метрованогмаш»
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Вчера, 23 марта, в Самару прибыл первый состав двух головных и двух промежуточных вагонов метро. Его передал самарскому метрополитену подмосковный завод «Метровагонмаш».

– Эта серия – наиболее современная и продвинутая модификация поездов метро, она широко используются в метрополитенах городов России, других стран СНГ и Восточной Европы. Они соответствуют всем требованиям к безопасности пассажирских перевозок, – сообщили в пресс-службе завода.

Срок службы составляет 31 год. Такие вагоны выпускаются с 2009 года. В разные годы завод поставлял их в московский, нижегородский и екатеринбургский метрополитены. Кабина состава оборудована климатической системой, в ней выполнена дополнительная шумоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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