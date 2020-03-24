В Самарской области попалась женщина с наркотиками
Полицейские Жигулевска остановили для проверки документов «Лада». Во время беседы с водителем, правоохранители заметили, что пассажирка авто заметно нервничает. Было принято решение провести досмотр женщины.
– В кармане пуховика был обнаружен пакет с веществом белого цвета. Им оказался наркотик массой около 1 грамма, что считается значительным размером. 31-летняя жительница Ставропольского района была задержана, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По словам женщины, наркотик она нашла на улице и хранила для личного употребления. Эта версия проверяется. Теперь ранее не судимой местной жительнице грозит до трех лет тюрьмы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU