2020-03-24T10:57:05+03:00
Общество

В Самарской области попалась женщина с наркотиками

При себе у нее было около 1 грамма запрещенного вещества
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь задержанной грозит до трех лет тюрьмыТеперь задержанной грозит до трех лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Жигулевска остановили для проверки документов «Лада». Во время беседы с водителем, правоохранители заметили, что пассажирка авто заметно нервничает. Было принято решение провести досмотр женщины.

– В кармане пуховика был обнаружен пакет с веществом белого цвета. Им оказался наркотик массой около 1 грамма, что считается значительным размером. 31-летняя жительница Ставропольского района была задержана, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По словам женщины, наркотик она нашла на улице и хранила для личного употребления. Эта версия проверяется. Теперь ранее не судимой местной жительнице грозит до трех лет тюрьмы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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