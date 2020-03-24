2020-03-24T11:30:23+03:00
Общество

В детском саду Самарской области в крупах завелись насекомые

Должностные лица привлечены к административной ответственности
Владислав КИРСАНОВ
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Непригодными для пищи оказались 26 кг продуктов ФОТО: Россельхознадзор по Самарской областиНепригодными для пищи оказались 26 кг продуктов ФОТО: Россельхознадзор по Самарской области
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Управление Россельхознадзора по Самарской области провело плановую проверку в детском саду в Большой Глушице. Выяснилось, что контроль за качеством круп там не проводился. В результате этого, в продуктах, предназначенных для детей, завелись живые насекомые.

– Они были обнаружены в 26 кг различных видов продуктов – пшене, рисе, кукурузной крупе. Такие продукты категорически запрещено использовать в пищу. Они способны вызывать не только аллергические реакции, но и серьезные отравления детского организма за счет содержания в них элементов жизнедеятельности насекомых, – говорится в сообщении надзорного органа.

Должностные лица детского сада привлечены к административной ответственности. Специалисты напоминают о необходимости проветривать помещение, следить за температурой и влажностью, а также не делать долгосрочные запасы круп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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