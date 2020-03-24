2020-03-24T11:34:23+03:00
Новости компаний

Осенью в Самаре наградят авторов уникального школьного эко-словаря

Школьники со всей области участвовали в конкурсе «Экологическая мозаика»
Кристина АДАЕВА
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Предоставлено пресс-службой ГК «ЭкоВоз»Предоставлено пресс-службой ГК «ЭкоВоз»
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Подведение итогов самарского областного экологического конкурса «Школьная экологическая мозаика» в этом году состоится осенью. Об этом сообщила директор по социальным проектам ГК «ЭкоВоз» Алена Душкова.

Напомним, «ЭкоВоз» несколько лет подряд проводит «Экологическую мозаику» среди школьников, цель этого конкурса – с помощью игровой формы обратить внимание детей на проблемы окружающей среды. Каждый год компания предлагает новые идеи для конкурса – школьники уже снимали ролики об экологии, писали экологические сказки, ставили спектакли. В этом году ребята получили возможность внести свой вклад в составление экологического словарика для дошкольников. Каждый участник готовил один термин или понятие, связанное с экологией: краткое описание этого термина, примеры употребления и иллюстрацию. В конкурсной работе было важно отразить именно восприятие ребенком данного термина.

«Церемония награждения победителей конкурса всегда проходит очень ярко и интересно, мы вкладываем частичку своей души в подготовку праздника, - рассказывает Алена Душкова. – Обычно, мы подводим итоги конкурса весной, но в связи с рекомендациями специалистов об отказе от проведения массовых мероприятий, мы перенесли церемонию на осень. Надеемся, что ситуация по коронавирусу изменится, и мы сможем и дальше полноценно работать. Впереди нас ждет много интересных проектов!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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