35-летняя жительница Самары организовала в своей квартире наркопритон

24 Март 2020 2020-03-24T11:49:32+03:00

За предоставление площадки женщина получала наркотики, алкоголь или сигареты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Самарские полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков накрыли настоящий наркопритон в Октябрьском районе города. Квартира на улице Гаслелло принадлежала 35-летней женщине, которая неоднократно предоставляла жилую площадь жля наркоманов.

– В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как пояснила задержанная, она предоставляла квартиру за вознаграждение – наркотики, спиртное или сигареты. Сейчас продолжается расследование этого уголовного дела. Максимальное наказание по данной статье – четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU