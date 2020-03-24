Как в американских фильмах: пьяная автоледи в Самаре спровоцировала погоню

24 Март 2020 2020-03-24T12:25:32+03:00

Ранее ее уже несколько раз лишали прав за нетрезвую езду [видео]

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На днях, в Самаре развернулась настоящая погоня. Сотрудники полиции заметили подозрительный «Ниссан», который на огромной скорости не пропустил пешеходов на улице Димитрова. Правоохранители с включенными маячками проследовали за иномаркой. Однако водитель игрорировал просьбу остановить транспортное средство.

– Когда авто не смогло войти в поворот на Ташкетской, водитель сдал назад и врезался в патрульную машину. Но и после этого продолжил скрываться. Только в одном из дворов беглец попал в тупик и вынужден был остановиться, – сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем оказалась 45-летняя женщина, которая с трудом стояла на ногах и разговаривала. Она признала, что выпивала, но отказалась проходить медосвидетельствование. Авто она взяла покататься у знакомого. Выяснилось, что в 2011 году ее дважды ловили за аналогичное правонарушение. В отношении дамы составлены административные протоколы.

По Самаре разъезжала пьяная автоледи 24.03.20.

ИСТОЧНИК KP.RU