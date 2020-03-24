2020-03-24T12:51:49+03:00
Общество

В Тольятти мигранта будут судить за попытку дать взятку

Он хотел, чтобы его не привлекали за незаконное пребывание в России
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь этим делом будет заниматься судТеперь этим делом будет заниматься судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на дачу взятки. Дело в том, что в конце ноября прошлого года мигрант хотел избежать ответственности за незаконное пребывание в России.

– Он пытался передать сотруднику полиции 12 тысяч, чтобы тот не привлекал его к ответственности. Следствие имеет достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Дело будет рассмотрено в федеральном суде Комсомольского района. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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