2020-03-24T13:19:25+03:00
Общество

Платили просто так: в Самаре подозревают в мошенничестве руководство детского сада

Учреждение лишилось почти 300 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Материалы дела переданы в следственные органыМатериалы дела переданы в следственные органыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Красноглинского района Самары провела проверку в детском саду № 325 «Незабудка». Выяснилось, что руководство организации выплачивало с января 2019 по январь 2020 года зарплату работнику, который не выполнял свою обязанности.

– В служебные обязанности входила хозяйственная часть, а также должность индивидуального педагога. Ничего из этого не осуществлялось в данном учреждении, однако зарплата выплачивалась. Фиктивный работник получил более 295 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Материалы дела по статье «мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения» отправлено в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области на трассе перевернулась грузовая «Газель»
Билайн предоставит абонентам доступ к домашнему интернету и телевидению при нулевом балансе
Самарский медуниверситет – в десятке лучших медицинских вузов страны
Коронавирус в Самару новая заболевшая привезла из Италии
Проконтролирует исполнение поручений президента: у Самарской области новый Главный федеральный инспектор
Под Самарой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку, которая не услышала его приближения
Жителям Самарской области рассказали, в каких банкоматах не получится снять деньги из-за коронавируса
Тропический рай круглый год: самарцу вынесли приговор за то, что выращивал в своем гараже коноплю
Прямые авиаперелеты из Самары до Парижа планируют запустить с 1 мая 2020 года
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 24 марта выросло до 10 человек
Роспотребнадзор: температуру в аэропортах проверяют незаметно, но у каждого
Масштабная спецоперация: УФСБ России накрыли крупную преступную группу
Тольяттинским больницам предложили маски по 35 рублей
В Тольятти мужчина убедил незнакомца взять ему в кредит телефон
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг