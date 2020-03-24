Платили просто так: в Самаре подозревают в мошенничестве руководство детского сада

24 Март 2020 2020-03-24T13:19:25+03:00

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Прокуратура Красноглинского района Самары провела проверку в детском саду № 325 «Незабудка». Выяснилось, что руководство организации выплачивало с января 2019 по январь 2020 года зарплату работнику, который не выполнял свою обязанности.

– В служебные обязанности входила хозяйственная часть, а также должность индивидуального педагога. Ничего из этого не осуществлялось в данном учреждении, однако зарплата выплачивалась. Фиктивный работник получил более 295 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Материалы дела по статье «мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения» отправлено в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU